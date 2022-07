LPI-SLF: Brennende Wiese

Quaschwitz (ots) - Während der Heu-Ernte lief am Montag gegen 16:00 Uhr vermutlich ein Lager am Mähdrescher auf einem Feld bei Quaschwitz heiß und es kam zum Funkenflug. Dadurch gerieten ca. 10 Hektar Getreide (Braugerste) in Brand und Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand. Das Feuer ist gelöscht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

