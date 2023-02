Polizei Gütersloh

POL-GT: Jeep Grand Cherokee gestohlen - Zeuge gesucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am frühen Montagmorgen (20.02., 00.15 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen Jeep Grand Cherokee von dem Gelände einer Autowerkstatt an der Bokeler Straße gestohlen.

Der schwarze Pkw stand ursprünglich in der Nähe des Gebäudeeingangs an einem angrenzenden Geh- und Radweg.

Erste Ermittlungen ergaben, dass zu dem Zeitpunkt ein Fußgänger an der Bokeler Straße in der Höhe der Werkstatt unterwegs war. Der Jeep wurde in Richtung der Straße Rottwiese weggefahren.

Unmittelbar vor dem Auto-Diebstahl an der Werkstatt sind verdächtige Personen auf dem Gelände einer weiteren Werkstatt an der Straße Am Fischhaus aufgefallen. Dort demontierten die Unbekannten ein Kennzeichen eines Transporters. Das Kennzeichen lautet GT-DW333.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Insbesondere sind die Ermittler der Kriminalpolizei auf der Suche nach dem Fußgänger, welcher zum Tatzeitpunkt an der Bokeler Straße entlanggegangen ist. Der Jeep fuhr, wie auf den Videoaufzeichnungen zu sehen, kurze Zeit hinter dem Fußgänger auf dem Gehweg entlang, bevor er in Richtung Rottwiese davon fuhr.

Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Kennzeichendiebstahl und dem gestohlenen Jeep gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell