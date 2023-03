Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug streift Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Am Donnerstag, 16. März 2023, gegen 18:15 Uhr, kam es auf der A 29, in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten, zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Fahrer eines Sattelzuges kam infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte in der Folge die gesamte Fahrerseite eines auf dem Seitenstreifen stehenden Pkw. Die in Havixbeck wohnhafte 67-jährige Pkw-Fahrerin befand sich in diesem Moment nicht im Bereich der linken Pkw-Seite, sodass sie unverletzt blieb. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6600 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den 70-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

