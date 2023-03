Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 16. März 2023, befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw aus der Gemeinde Großenkneten gegen 19:30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Straße Westerholtkamp in Richtung der Landesstraße 870. Dort beabsichtigte er nach rechts in Richtung Oldenburg abzubiegen. Hierbei übersah er ein 8-jähriges Kind aus der Gemeinde Großenkneten, dass mit seinem Fahrrad die Landesstraße von der Straße Hemannshausen in Richtung Westerholtkamp queren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt, die Höhe der Sachschäden wurde mit 2050 Euro angegeben.

