Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Alzey (ots)

Am gestrigen Dienstag, 29.11.2022, wurde der Polizei in Alzey eine Fahrzeug auf der L409 von Erbes-Büdesheim in Fahrtrichtung Alzey gemeldet, welches Schlangenlinien fahren würde, bei einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h. Das Fahrzeug sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und es sei fast zu Unfällen gekommen. Die 57-jährige Fahrzeughalterin konnte später von der Polizei an der Halteranschrift angetroffen werden. Diese gab an, mit dem Fahrzeug gefahren zu sein. Durch die Polizei wurde bei der Dame Alkoholgeruch festgestellt, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche durch die Fahrweise der 57-Jährigen gefährdet wurden. Diese können sich bei der Polizei in Alzey unter der Telefonnummer 06731-9110 melden oder per Mail an pialzey@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell