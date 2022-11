Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einsatz nach brennendem Handtuch

Flonheim (ots)

Ein stark alkoholisierter 30-jähriger Flonheimer meldet sich über den Notruf der Polizei und gibt an, dass in seiner Wohnung ein Handtuch brenne oder gebrannt habe. Trotz mehrfacher Aufforderung die Wohnung zu Verlassen, verblieb der Mann bis zum Eintreffen von Polizei und FFW in der Wohnung. Hierbei konnte auf dem Herd tatsächlich ein angesengtes Handtuch festgestellt werden. Das Feuer war augenscheinlich von selbst erloschen, ein Fensterrahmen wurde jedoch beschädigt. Durch die FFW wurde die Wohnung belüftet. Der Mann gab an, das Handtuch auf dem Herd vergessen zu haben. Der 30-jährige war stark alkoholisiert und leicht aggressiv, jedoch ansonsten wohlauf. Er wurde durch die Rettung ärztlicher Behandlung zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell