Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gau-Odernheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Alzey (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit eines Hausbesitzers in Gau-Odernheim, Portugieser Weg, am Montag, 21.11.2022, zwischen 19:00 und 19:30 Uhr, um über eine Balkontür in das Einfamilienhauses einzudringen. Im Anschluss wurden durch die Täter mehrere Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/9110 in Verbindung zu setzen.

