POL-MK: Schwere Laster auf engen Wegen

Altena (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in die Turnhalle am Burggymnasium eingebrochen. Unbekannte zerschlugen Glasbausteine zum Geräteraum und gelangten so in die Sporthalle. Im Geräteraum versuchten sie, einen Schrank mit Bällen aufzuhebeln. In der Halle verteilten sie Weichbodenmatten und Kästen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: ...

