POL-RE: Bottrop: Zwei leicht Verletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots) - Am Weihnachtswochenende hat es im Kreis Recklinghausen und in Bottrop mehrere Einbrüche gegeben. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 08002361111. Castrop-Rauxel: An der Langen Straße sind Unbekannte am 23. Dezember zwischen 16.30 und 19.30 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Der oder die Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt. Sie durchsuchten die Räume und ...

mehr