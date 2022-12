Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Am Weihnachtswochenende hat es im Kreis Recklinghausen und in Bottrop mehrere Einbrüche gegeben. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 08002361111.

Castrop-Rauxel:

An der Langen Straße sind Unbekannte am 23. Dezember zwischen 16.30 und 19.30 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Der oder die Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck.

Datteln:

Durch ein aufgehebeltes Wohnzimmerfenster sind Unbekannte am 24. Dezember zwischen 18.15 und 19 Uhr in ein Haus An der Losheide eingebrochen. Räume auf zwei Etagen wurden nach Diebesgut durchsucht. Ein Schrank wurde aufgebrochen. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld.

Oer-Erkenschwick:

Bargeld, Schmuck und einen Safe samt Inhalt haben Einbrecher aus einer Wohnung an der Kampstraße gestohlen. Tatzeit: zwischen dem 24. Dezember, 16.45 Uhr und 25. Dezember, 1.45 Uhr. Der oder die Täter hatten ein rückwärtig gelegenes Badezimmerfenster aufgehebelt. Sie verließen das Haus vermutlich durch die Terrassentür.

Dorsten:

Einbrecher haben an der Heinrich-Wienke-Straße eine Terrassentür aufgebrochen und sind so in ein Einfamilienhaus gelangt. Dort wurde insbesondere das Schlafzimmer durchsucht. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Tatzeit: zwischen 23. Dezember, 18 Uhr und 24. Dezember, 5 Uhr.

Am 23. Dezember zwischen 6.20 und 21.10 Uhr haben Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße Im Päsken aufgehebelt. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Bargeld.

Recklinghausen:

Bargeld und Schmuck haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Winnlohstraße erbeutet. Der oder die Täter hatten ein Fenster zum Garagenhof aufgehebelt und Räume durchsucht. Tatzeit: 24. Dezember zwischen 11.30 und 20.30 Uhr.

An der Gleiwitzer Straße sind Einbrecher in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gelangt und hebelten im 3. Obergeschoss eine Wohnungstür auf. In der Wohnung durchsuchten sie Schränke und stahlen Schmuck sowie Bargeld. Tatzeit: 24. Dezember zwischen 17 und 21 Uhr.

An der Straße Lansingfeld ist in ein Reihenhaus eingebrochen worden. Der oder die Täter hatten zunächst ein Kellerschachtfenster gewaltsam geöffnet und Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine Geldkassette, ein Rucksack sowie Kleidung gestohlen. Tatzeit: zwischen 24. Dezember, 12.15 Uhr und 25. Dezember, 10.30 Uhr.

Unbekannte haben die Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus an der Warburger Straße gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter betraten die Räume, machten aber nach ersten Erkenntnissen keine Beute. Ein Hund befand sich in der Wohnung. Die Bewohner stellten nach ihrer Rückkehr fest, dass das Tier möglicherweise von den Einbrechern verletzt worden war. Tatzeitraum: 24. Dezember zwischen 17.45 und 20 Uhr.

Am 24. Dezember zwischen 10.30 und 20 Uhr haben Einbrecher Geld und Schmuck in einem Reihenhaus an der Feldstraße erbeutet. Der oder die Täter hatten die Eingangstür aufgehebelt und Räume durchsucht.

Marl:

Einen Tresor haben Unbekannte aus einer Wohnung an der Schillerstraße gestohlen. Die Einbrecher hatten die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und in den Räumen Schränke durchsucht. Tatzeit: 24. Dezember zwischen 17.40 und 22 Uhr.

Nachdem sie ein Fenster im 1. Obergeschoss eines Hauses am Bachackerweg aufgehebelt hatten, erbeuteten Einbrecher nach ersten Erkenntnisse Schmuck und Geld. Die Täter waren zunächst auf das Dach eines Wintergartens geklettert, um das Fenster zu erreichen. Tatzeit: 24. Dezember zwischen 16.15 und 22 Uhr.

Waltrop:

Am Neuen Weg sind Unbekannte am 24. Dezember zwischen 11.20 und 17.40 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Eine Balkontür war aufgebrochen worden. Was gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.

Durch ein aufgehebeltes Badezimmerfenster ist ein Einbrecher am 23. Dezember im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Surenkamp eingestiegen. Die Bewohner hielten sich im Wohnzimmer auf. Der Täter verließ die Wohnung ohne Beute über den Einstiegsweg. Später stellten die Geschädigten die Einbruchsspuren am Fenster fest. Gesehen haben die Bewohner den Täter nicht.

Durch ein aufgehebeltes Küchenfenster sind Unbekannte am 24. Dezember zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße In der Baut eingebrochen. In den Räumen wurden Schränke durchwühlt. Der oder die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck.

An der Königsberger Straße haben Einbrecher am 24. Dezember im Zeitraum zwischen 16.30 und 23.15 Uhr die Terrassentür eines Hauses aufgehebelt. Der oder die Täter erbeuten Schmuck und Bargeld.

Bottrop:

Nachdem sie ein Küchenfenster aufgehebelt hatten, sind Einbrecher in eine Wohnung an der Freiherr-vom-Stein-Straße eingestiegen. Tatzeit: 24. Dezember zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr. Ein verpacktes Weihnachtsgeschenk wurde geöffnet und der Inhalt des Pakets, ein Sprachassistent, gestohlen.

In einem Mehrfamilienhaus an der Aegidistraße haben Unbekannte eine Wohnungstür aufgebrochen und in der Wohnung Räume durchsucht. Was gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Tatzeit: zwischen dem 23. Dezember, 15 Uhr und dem 25. Dezember, 6.45 Uhr.

