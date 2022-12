POL-RE: Herten: E-Auto gestohlen

Recklinghausen (ots) - Bottrop Am Samstag, zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr, flüchtete ein unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Peterstraße. Der blaue Mazda 6 ist im Bereich Radkasten links hinten beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Castrop-Rauxel Am Freitag, zwischen 17:30 ...

