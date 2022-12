Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Samstag, zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr, flüchtete ein unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Peterstraße. Der blaue Mazda 6 ist im Bereich Radkasten links hinten beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Castrop-Rauxel

Am Freitag, zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen Opel Meriva an der Dortmunder Straße. Das Auto hat einen Schaden am hinteren linken Radkasten. Die Höhe des Sachschadens wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Dorsten

Zwischen Freitag 22:00 Uhr und Samstag 13:00 Uhr hinterließ ein unbekannter Autofahrer 5.000 Euro Sachschaden an einem geparkten Auto. Der grau/blaue BMW 318d stand an der Memelstraße. Hauptsächlich wurde das Fahrzeug im Bereichs des Hecks beschädigt.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell