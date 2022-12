POL-RE: Brand in Recklinghäuser Innenstadt

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel Unbekannte hebelten ein Fenster eines Zweifamilienhauses an der Erfurter Straße auf und betraten die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und flüchteten unerkannt mit Goldmünzen. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 18 Uhr. Haltern am See Am Thie schlugen unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag eine Scheibe eines ...

