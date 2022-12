Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Polizei sucht Radfahrer nach Fahrradunfall

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Fahrradfahrer, der am Donnerstagmorgen mit einer Radfahrerin zusammengestoßen ist. Der Unfall passierte gegen 6.45 Uhr auf der Sandstraße. Die 40-jährige Radfahrerin aus Gladbeck war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Kirchhellen unterwegs. Kurz vor der Marcq-En-Baroeul-Straße - im Bereich einer Bäckerei- und Bankfiliale - kam ein Radfahrer herausgefahren und es kam zum Zusammenstoß. Beide stürzten daraufhin. Der Mann fragte die Frau zwar kurz, ob alles in Ordnung sei, ist dann aber weitergefahren ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Gladbeckerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt - und musste ambulant behandelt werden. Danach ging sie zur Wache und meldete den Unfall. Am Fahrrad der Frau entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Fahrradfahrer konnte nicht näher beschrieben werden. Nur soviel ist bekannt: er sprach akzentfreies deutsch. Die Polizei bittet den Mann, sich zu melden - außerdem werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Fahrradfahrer und/oder den Unfall selbst machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

