Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Versuchter Raubüberfall - Feuer in Bankfiliale gelegt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagabend kam es in einer Bank am Bachackerweg zu einem versuchten Raubüberfall. Als der Täter kein Geld erhielt, legte er Feuer und flüchtete. Drei Bankmitarbeiter und zwei Kunden konnten sich ins Freie retten und blieben unverletzt. Sie informierten sofort die Feuerwehr und die Polizei. Die Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg.

Als der bislang unbekannte Mann gegen 17.30 Uhr die Filiale betrat, forderte er unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld von einer Bankmitarbeiterin. Als sie der Forderung nicht schnell genug nachkam, schüttete der Mann aus einer mitgeführten Flasche eine Flüssigkeit auf den Tresen und entzündete diese. Dann lief er hinaus und entfernte sich in Richtung Norden.

Die Feuerwehr löschte das Feuer in der Filiale. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Sachschaden von schätzungsweise 350.000 Euro entstanden.

Auch die Bewohner der über der Bankfiliale befindlichen Wohnungen blieben unverletzt und konnten sich zu Beginn der Löscharbeiten eigenständig ins Freie retten.

Personenbeschreibung:

Ca. 1,75m - 1,80m groß, schlanke Statur, schwarze Jacke mit Kapuze - Kapuze ins Gesicht gezogen, schwarze Sturmhaube mit Aussparungen im Augen- und Mundbereich, blaue Jeans, schwarze Schuhe, dunkle Handschuhe, schwarze Umhängetasche. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch.

Wer kennt den Mann, hat ihn gesehen oder kann der Kripo sonstige Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Tel. 0800 2361 111 zu erreichen und gehen jedem Hinweis nach.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell