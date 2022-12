Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Unbekannte hebelten ein Fenster eines Zweifamilienhauses an der Erfurter Straße auf und betraten die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und flüchteten unerkannt mit Goldmünzen. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 18 Uhr.

Haltern am See

Am Thie schlugen unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag eine Scheibe eines Einfamilienhauses ein, griffen durch das entstandene Loch und legten den Hebel um, um ins Innere zu gelangen. Mit einer Playstation und einem Laptop entkamen sie unerkannt.

Durch eine aufgehebelte Terrassentür betraten Einbrecher am Donnerstag ein Haus an der Varusstraße. Sie waren zwischen 13 Uhr und 23.30 Uhr aktiv. Diverse Möbelstücke und Behältnisse wurden nach möglichem Diebesgut durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Geld und flüchteten dann unerkannt vom Tatort.

Gladbeck

Am Donnerstagnachmittag entwendeten unbekannte Einbrecher einen Goldring aus einer Wohnung am Wacholderweg. Sie öffneten die nicht verschlossene Tür und konnte so in die Wohnung gelangen. Ein Nachbar bemerkte eine verdächtige Person, die sich gegen 17 Uhr an der Wohnungstür aufhielt. Der Mann war etwa 20 Jahre alt, 1,50m groß, hatte einen Dreitagebart und trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine Basecap. Weiteres ist nicht bekannt.

Recklinghausen

An der Bozener Straße hebelten Unbekannte eine Terrassentür einer Wohnung auf. Sie betraten die Räumlichkeiten, durchsuchten Schränke und verließen die Wohnung - nach bisherigen Erkenntnissen - ohne Beute. Der Einbruch fand am Donnerstag, zwischen 13 Uhr und 22 Uhr statt.

Dorsten

Ohne Beute flüchteten Einbrecher von der Straße Auf dem Bergkamp. Sie waren zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend dort tätig. Über ein Fenster verschafften sie sich Zutritt zu einem Haus und versuchten einen Tresor aufzubrechen - jedoch ohne Erfolg.

Bislang unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden (4.40 Uhr) in eine Spielhalle an der Straße Am Brauturm ein. Während sie sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt verschafften, löste die Alarmanlage aus. Sie entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen nichts und flüchteten. Nähere Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Tipp der Polizei:

Notieren Sie sich grundsätzlich die Individualnummern von z.B. technischen Geräten oder Fahrrädern, damit die Gegenstände im Falle eines Diebstahls von der Polizei ausgeschrieben werden können. Außerdem helfen Fotos oder Besonderheiten der Gegenstände (bestimmte Aufkleber, Fehler, Macken, etc.).

