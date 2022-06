Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Früh übt sich... Verkehrserziehung in den Kindertagesstätten "Piccolino" und "Schatzkiste" bereitet die Kinder spielerisch auf den Schulweg vor

Heidekreis (ots)

21.06.2022

Früh übt sich... Verkehrserziehung in den Kindertagesstätten "Piccolino" und "Schatzkiste" bereitet die Kinder spielerisch auf den Schulweg vor

Soltau: Gerade in Zeiten von Bewegungsmangel und Elterntaxis leisten Kindertagesstätten (Kitas) einen wichtigen Beitrag zur Verkehrserziehung. Spielerisch widmeten sich die Soltauer Kitas "Piccolino" und "Schatzkiste" der Lebenshilfe Soltau e.V. nun dem Thema. Für Aufregung unter den Kindern sorgte der Besuch von der Polizei. Frank Rohleder, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis, zeigte und erklärte den Kindern seine Uniform sowie die Ausrüstung. Dann durften sie selbst die Polizeimütze aufsetzen und den Polizeibus besichtigen. Doch wie verhält man sich im Straßenverkehr, um sicher an sein Ziel zu kommen? Rohleder übte mit den Kindern das Überqueren von Straßen an Ampeln und Zebrastreifen. Ein Geschenk hatte der Besucher ebenfalls mitgebracht: Eine "Move it Box" der Verkehrswacht Soltau e.V. Sie enthält verschiedene Spielmaterialien, von denen keines auf den ersten Blick mit dem Straßenverkehr zu tun hat: Mini-Schwungtücher, Frisbees, Jongliertücher und mehr sollen die Kinder in Bewegung bringen. Dieses Motorik-Training zeigt laut Studien vielfältige Effekte: Die Kinder sind konzentrierter und bewegen sich sicherer. Beides Fähigkeiten, die ihnen helfen sollen, den Schulweg sicherer zu bewältigen. Doch für die Kinder der beiden Kitas stand bei der Verkehrserziehung etwas ganz Anderes im Vordergrund: Sie hatten bei strahlendem Sonnenschein einfach Spaß an dem bunten Angebot.

