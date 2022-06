Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Wildkamera gestohlen; Schneverdingen: E-Bike gestohlen; Walsrode: In Baustellencontainer eingebrochen; Bad Fallingbostel: Unfall mit drei Leichtverletzten

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.06.2022 Nr. 1

19.06 / Wildkamera gestohlen

Bad Fallingbostel: In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.06.22 und Sonntag, 19.06.22 entwendeten Unbekannte aus einem Waldstück im Bereich An der Lehmhorst eine Wildkamera im Wert von rund 250 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

19.06 / E-Bike gestohlen

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten von Samstag auf Sonntag am Bockheberer Weg ein E-Bike im Wert von rund 1.600 Euro. Das Fahrrad wurde später in einem Busch eines "Katzenganges" zwischen den Straßen Föhrengrund und Dohlenstieg aufgefunden. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

19.06 / In Baustellencontainer eingebrochen

Walsrode: Am vergangenen Wochenende entfernten Unbekannte auf der Baustelle am Käthe-Kollwitz-Weg von mehreren Containern die Vorhängeschlösser, betraten zwei der Container und durchwühlten sie. Anschließend entwendeten sie aus einem Notstromaggregat eine unbekannte Menge an Dieselkraftstoff. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

20.06 / Drogentest positiv

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Montag, gegen 02.30 Uhr einen 23jährigen Autofahrer auf der Fischendorfer Straße. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Verfahren ein.

19.06 / Unfall mit drei Leichtverletzten

Westenholz: Ein 18jähriger Autofahrer beabsichtigte am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr von der K147 im Bereich Westenholz nach links abzubiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurden der Verursacher und dessen 18jährige Beifahrerin sowie der 54jährige Unfallgegner leicht verletzt. Die Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

