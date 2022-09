POL-EU: Mit E-Roller gestürzt

Kreis Euskirchen (ots) - Am Freitag den 02.09.2022 kam es gegen 13.10 Uhr in der Frankenstraße in Weilerswist zu einem Böschungsbrand. Samstag den 03.09.2022 gegen 21.35 Uhr brannte eine Grasfläche im Eispfad in Weilerswist und in der Nähe vom Bahngleis in Weilerswist brannte gegen 22.30 Uhr ein Mülleimer. In der Oststraße am Bahnhof Euskirchen brannte gestern (04.09.2022) gegen 3.50 Uhr ebenfalls ein Mülleimer. ...

