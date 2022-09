Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Münstereifel (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Meckenheim mit seinem Motorrad die L113 aus Richtung Wald kommend in Richtung Scheuerheck. Ausgangs einer Kurve verlor er auf der feuchten Fahrbahn die Kontrolle über sein Krad und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sein 33-jähriger Sozius blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

