FW-HL: Vollbrand einer Wohnhausgarage

Lübeck (ots) - Am heutigen Abend musste die Feuerwehr einen Brand in einem Lübecker Recyclingbetrieb löschen. Gegen 21 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in dem Betrieb in der Straße An der Gasanstalt aus. Parallel dazu erreichten mehrere Notrufe die Einsatzleitstelle der Feuerwehr mit der Meldung, dass Flammen in einem Gebäude zu sehen sind. Die Feuerwehr erhöhte daraufhin das Alarmstichwort auf "Feuer 2 ...

