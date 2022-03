Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Zwei Verletzte bei Feuer in Seniorenwohnheim

Lübeck (ots)

Großeinsatz für die Lübecker Feuerwehr. Am frühen Dienstagmorgen gegen 0.35 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einem Seniorenzentrum in Kücknitz aus. Die somit automatisch alarmierte Feuerwehr wurde durch das Pflegepersonal des Seniorenzentrums informiert, dass es in einem Zimmer brennt und sich noch mindestens fünf Personen im betroffenen Bereich aufhalten sollen.

Die Einsatzleitstelle der Feuerwehr erhöhte das Alarmstichwort auf "Feuer 2, Menschenleben in Gefahr". Auch wurde ein Rettungsdiensteinsatz für den "Massenanfall von Verletzten" ausgelöst.

Nach Ankunft der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Bewohner des brennenden Zimmers bereits von einer Mitarbeiterin gerettet werden konnte. Neun weitere Bewohner wurden auf Grund der starken Rauchentwicklung in einen sicheren Bereich des Seniorenwohnheimes evakuiert und vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Das Zimmer, in dem das Feuer ausbrach, ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Pflegekraft sowie der aus dem Brandraum gerettete Bewohner kamen auf Grund der eingeatmeten Brandgase zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Auf Grund der zunächst unklaren Lage waren initial circa 85 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst am Einsatz beteiligt.

Zusätzlich wurden drei weitere Einheiten der Freiwillige Feuerwehr alarmiert, um den Grundschutz der Stadt während des Einsatzes sicherzustellen.

Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell