POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Nach Auffahrunfall abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Sattelzug am Montagnachmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 71-Jährige mit ihrem BMW von der Saarlandstraße auf die Neckartalstraße in Richtung Lauffen am Neckar auf. Hierbei ermöglichte der unbekannte Sattelzug-Lenker der BMW-Fahrerin die Auffahrt auf die Neckartalstraße, indem er abbremste. Kurz darauf musste die Frau ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies nahm der oder die Unbekannte vermutlich zu spät wahr und fuhr mit dem Sattelzug auf den PKW auf. Die 71-Jährige bog nach dem Unfall in die August-Häußer-Straße ab, um von dort die Polizei zu informieren. Der Sattelzug-Lenker tat dies allerdings nicht und setzte seine Fahrt auf der Neckartalstraße fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn Böckingen.

Eppingen: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Vereinsheim in Eppingen. Der oder die Täter wuchteten eine verschlossene Tür des Gebäudes in der Kleingartacher Straße auf und gelangten so ins Innere. Hier wurde das Vorhängeschloss eines Lagerraums entfernt und ein Faltpavillon, ein Messgerät sowie diverses Werkzeug entwendet. Der Einbruch wurde am Sonntag von einem Berechtigten festgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagnachmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 18-Jähriger hatte seinen Toyota gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Olgastraße abgestellt. Als er gegen 20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Am frühen Montagmorgen verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Heilbronn. Gegen 4.15 Uhr hebelten der oder die Täter zunächst das Eingangstor zu dem Gelände in der Austraße auf. Anschließend wurden der Sensor für das Außenlicht sowie ein optischer Signalgeber funktionsunfähig gemacht und die Tür zu einem Büro aufgehebelt. Nach dem Betreten versuchte der oder die Unbekannten eine weitere Tür im Inneren zu öffnen. Vermutlich wurden die Eindringlinge bei der Tatausführung gestört oder überrascht, weshalb sie flüchteten. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann zum momentanen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Massenbachhausen: Katalysator von Wohnmobil gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte stahlen letzte Woche den Katalysator eines Wohnmobils in Massenbachhausen. Das Fahrzeug war auf dem Gelände eines Autohauses in der Jahnstraße abgestellt. Der oder die Täter demontierten zwischen Mittwoch, den 22. März, und Montag, 27. März, den Katalysator und flüchteten unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Leintal, Telefon 07138 810630, in Verbindung zu setzen.

Brackenheim-Dürrenzimmern: Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen

Bargeld im dreistelligen Eurobereich erbeuteten Unbekannte am Wochenende in einer Firma in Brackenheim-Dürrenzimmern. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, durch das Einwerfen einer Fensterscheibe Zutritt zu dem Gebäude in der Frankenbacher Straße. Anschließend wurden alle Büroräume durchsucht und Türen aufgehebelt. Aus einer Geldkassette entnahm der oder die Unbekannte das Geld und flüchtete anschließend unerkannt. Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Fahrzeug in Brand geraten - Wer hat was gesehen?

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am frühen Dienstagmorgen ein Fahrzeug in Bad Friedrichshall-Kochendorf in Brand. Gegen 2 Uhr wurde der in Vollbrand stehende Crysler in einer Hofeinfahrt in der Oststraße festgestellt. Durch die Hitzeentwicklung wurden das Garagentor, vor welchem der PKW abgestellt wurde, und zwei Mülltonnen in Mitleidenschaft gezogen.Der im Erdgeschoss des Hauses lebende 57--jährige Besitzer des Crysler konnte durch die eingesetzten Kräfte geweckt und aus dem Gebäude geholt werden. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer zeitnah gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Der Polizeiposten Bad-Friedrichshall sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07136 98030 zu melden.

Abstatt: Bei gewagtem Überholmanöver Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursachte ein unbekannter PKW-Lenker am Montagmorgen bei Abstatt. Ein 60-Jähriger befuhr gegen 10.15 Uhr mit seinem Mercedes die Landesstraße 1111 von Untergruppenbach kommend in Richtung Happenbach, als er von einem PKW überholt wurde. Im weiteren Verlauf musste der oder die Unbekannte aufgrund von Gegenverkehr den Überholvorgang frühzeitig abbrechen und wieder nach rechts einscheren. Hierbei war der Mercedes-Fahrer gezwungen nach rechts in den Straßengraben auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Da sich der PKW des 60-Jährigen im Graben festfuhr, musste dieser von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Insbesondere wird der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeuges gesucht, das zum Unfallzeitpunkt aus Richtung Happenbach kam. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn-Neckargartach: Lkw-Fahrer mit mehr als 3,3 Promille unterwegs

Aufgrund eines Zeugenhinweises kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg am Montagabend einen Lkw-Fahrer der auf der A6 Schlangenlinien fuhr. Der 28-Jährige war gegen 23 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untereisesheim und Bad Rappenau unterwegs. Bei einer Kontrolle öffnete der Mann die Fahrertür seines Trucks und trank dabei einige Schlucke aus einer Wodkaflasche. Diese wurde ihm daraufhin abgenommen. Als bei ihm einige Zeit später ein Alkoholtest durchgeführt wurde, zeigte dieser mehr als 3,3 Promille an, weshalb er ins Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht wurde. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro wurde angeordnet, da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt für die nächsten 35 Stunden untersagt.

Heilbronn: Mehrere Hakenkreuze im Stadtgebiet

Ein bisher unbekannter Täter sprühte insgesamt sieben Graffitis an verschiedene Stellen in der Heilbronner Innenstadt. Vermutlich zwischen Samstag gegen 18 Uhr und Sonntag gegen 16 Uhr wurden ein Gebäude in der Gymnasium Straße und die Bahnunterführung an der Paulinen / Burenstraße unter anderem mit Hakenkreuzen besprüht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

