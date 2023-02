Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Leichtverletzte nach Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich sind das Ergebnis eines Unfalls zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn am Montagnachmittag in der Karlsruher Weststadt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 64-jährige Pkw-Lenkerin auf der Kaiserallee in Richtung Entenfang und wollte nach links in die Herderstraße abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar das für sie geltende Rotlicht der Ampel und kollidierte in der Folge mit einer Straßenbahn, welche auf der Kaiserallee geradeaus in Richtung Entenfang fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 64-Jährige leicht verletzt. Es wird geschätzt, dass der Sachschaden an der Straßenbahn und am Pkw zusammen genommen im unteren fünfstelligen Bereich liegt.

