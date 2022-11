Polizei Braunschweig

POL-BS: Fußgängerin erliegt ihren schweren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Salzdahlumer Straße

10. / 14.11.2022

Die 64-Jährige wurde am Donnerstag von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Am Donnerstagabend befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Pkw die Salzdahlumer Straße in Richtung stadtauswärts. In entgegengesetzter Richtung hielt ein Bus an der Haltestelle 'Schefflerstraße'. Die 64-Jährige trat hinter diesem Bus auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, wodurch die Frau schwere Verletzungen davontrug.

Durch den Rettungsdienst wurde die Frau noch vor Ort medizinisch versorgt und umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Am Montag erlag die 64-Jährige ihren Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell