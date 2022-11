Polizei Braunschweig

POL-BS: Gefährdung einer Radfahrerin - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Siegfriedviertel, 11.11.22, 13:00 Uhr

Unbekannter nimmt Radfahrerin die Vorfahrt und gefährdet sie

Am Freitagmittag kam es laut einem Zeugen auf der Hamburger Straße zu einer gefährlichen Situation für eine Braunschweiger Radfahrerin. Ein weißer VW Up! nahm einer Radfahrerin in Höhe der Rheingoldstraße die Vorfahrt und soll sie dadurch gefährdet haben. Im Verlauf seiner Fahrt soll er sogar auf die Gegenfahrbahn gefahren sein. Die Polizei sucht nun nach der Radfahrerin sowie nach Zeugen des Vorfalls.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter 0531-4763315

