Polizei Braunschweig

POL-BS: Stromkabel entwendet - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Kornblumenstraße, Feuerbergweg / Dibbesdorfer Straße 09.11.2022, 09.20 Uhr -11.29 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten ein Stromkabel von einer Baustelle.

Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter einer Baufirma das Fehlen von etwa 60 Meter Stromkabel fest. Das Kabel war zur Stromversorgung einer Baustelle an der Kornblumenstraße in Verwendung gewesen. Kurze Zeit später meldete eine Zeugin, dass in einem Waldstück zwischen Feuerbergweg und Dibbesdorfer Straße ein Kabel liegen würde. Offensichtlich hatten die Täter das Diebesgut dort zwischengelagert. Als das Kabel zusammen mit der geschädigten Baufirma abtransportiert werden sollte, war es jedoch bereits verschwunden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Mittwoch zwischen 09.20 Uhr und 11.29 Uhr gesehen haben, wie das Kabel aus dem Waldstück abgeholt wurde. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell