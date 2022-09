Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - B19 nach Unfall gesperrt

Neun Menschen mussten nach einem Unfall am Dienstag bei Königsbronn ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14.30 Uhr, berichtet die Polizei. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem VW-Bus von Oberkochen in Richtung Königsbronn. Vor ihm stockte der Verkehr, weil ein Auto nach links auf einen Parkplatz fahren wollte. Das bemerkte der VW-Fahrer scheinbar zu spät. Um nicht das Fahrzeug vor ihm zu rammen, zog er nach links. Dort aber stieß er mit dem Gegenverkehr zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass der VW-Bus sich quer stellte und noch die drei Autos zusammenschob, die vor ihm gewartet hatten. Insgesamt neun Personen wurden bei diesem Unfall verletzt, vier davon schwer. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Kliniken. Die Polizei ermittelte Ursache und Hergang des Unfalls. Die Ermittler schätzen den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 46.000 Euro. Für vier der Fahrzeuge war dies ein Totalschaden. Bis zum Ende der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die B19 gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

