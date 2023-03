Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte bereits am Freitag, den 24. März 2023, einen Verkehrsunfall in Bad Mergentheim und fuhr anschließend weiter. Zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr stand der VW Touran in der Zaisenmühlstraße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Wertheim: Autofahrer fährt gegen Streifenwagen

Während einer Verkehrskontrolle fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pkw am Montagmorgen gegen einen Streifenwagen. Um circa 6.40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann mit seinem Toyota auf der Bestenheider Landstraße in Wertheim. Es stellte sich direkt heraus, dass sich der 59-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb auch der Rettungsdienst informiert wurde. Im Verlauf der Kontrolle legte der Mann den Rückwärtsgang ein, beschleunigte seinen Pkw und fuhr rückwärts auf die Front des dahinter geparkten Streifenwagens auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden. Der Mann wurde daraufhin durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Wertheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Montag einen Verkehrsunfall in Wertheim-Dertingen und fuhr anschließend weiter. Gegen 7 Uhr touchierte ein Lkw den in der Obere Straße geparkten Pkw. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell