POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.03.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

+++ Korrektur der Tatörtlichekeit und der Poliziedienststelle +++

Königheim: Hydraulische Anbauteile von Traktor gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende ein hydraulisches Anbauteil aus einem ladwirtschaftlichen Fahrzeug in Königheim. Der oder die Täter begaben sich zwischen 19 Uhr am Freitag und 6 Uhr am Samstag zu dem Traktor, der in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 27 in der Straße "Alte Gissigheimer Straße" abgestellt war. Dort entfernten sie an dem Traktor einen hydraulischen Oberlenker im Wert von rund 1.000 Euro. Bereits Anfang des Monats kam es zu Diebstahlsfällen an Traktoren im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5462868. Ob ein Zusammenhang besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

