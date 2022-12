POL-LB: Steinheim an der Murr: Unfall mit glimpflichem Ausgang

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Samstag 20:30 Uhr und Sonntag 15:30 Uhr kam es am Marktplatz in Asperg zu einem Einbruchsversuch in ein Firmengebäude. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam in die Büroräumlichkeiten eines dort ansässigen Unternehmens einzudringen. Bei dem versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim ...

mehr