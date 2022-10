Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Geschäft

Bocholt (ots)

Tatzeit: 04.10.2022, 02:05 Uhr; Tatort: Bocholt, Barloer Weg

In Geschäftsräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt. Die Täter hatten sich an einem Fenster zu schaffen gemacht, um hineinzukommen. Die Einbrecher durchsuchten das Innere. Nähere Angaben zu Art und Umfang einer möglichen Beute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Das Geschehen spielte sich am Barloer Weg ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell