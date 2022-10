POL-BOR: Abschlussmeldung: Reken - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 608 zwischen Reken und Gescher-Hochmoor

Velen (ots) - Unfallzeit: 30.09.2022, 13:00 Uhr; Unfallort: Velen-Ramsdorf, An der Gräfte Einen grauen Mercedes angefahren hat eine unbekannte junge Radfahrerin am Freitag in Velen-Ramsdorf. Der beschädigte Wagen befuhr den Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Straße An der Gräfte: Der Fahrer hatte bemerkt, dass sich ein Kind mit einem Fahrrad näherte und das Auto angehalten. Das Mädchen sei gegen sein Auto ...

