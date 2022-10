Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: 1. Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 608 zwischen Reken und Gescher-Hochmoor

Reken (ots)

Unfallzeit: 03.10.2022, 14:20 Uhr

Unfallort: Reken, L608, ca. 1km nördlich der B67

Ein 69-jähriger Kradfahrer aus Datteln befuhr die L 608 aus Gescher-Hochmoor kommend in Richtung Reken. In Höhe der Unfallstelle wollte ein 20-jähriger Rekener mit seinem Traktor und angehängtem Mähwerk nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Direkt hinter dem Traktor fuhr noch ein 24-jähriger Rekener mit seinem Pkw in gleicher Fahrtrichtung. Der 69-jährige Motorradfahrer wollte an dem abbiegenden Traktor und dem dahinter befindlichen Pkw rechts vorbeifahren, stieß dabei aber gegen das ausschwenkende Mähwerk des Ackerschleppers und kam zu Fall. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der Fahrer des Traktors und des Pkw blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme wird eine Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster eingesetzt. Aktuell ist die L608 im Bereich der Unfallstelle noch voll gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4210

