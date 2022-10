Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Kind prallt mit Rad gegen Auto

Velen (ots)

Unfallzeit: 30.09.2022, 13:00 Uhr;

Unfallort: Velen-Ramsdorf, An der Gräfte

Einen grauen Mercedes angefahren hat eine unbekannte junge Radfahrerin am Freitag in Velen-Ramsdorf. Der beschädigte Wagen befuhr den Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Straße An der Gräfte: Der Fahrer hatte bemerkt, dass sich ein Kind mit einem Fahrrad näherte und das Auto angehalten. Das Mädchen sei gegen sein Auto geprallt und dabei unverletzt geblieben. Nach einem kurzen Wortwechsel habe sich das etwa 12 bis 13 Jahre alte Kind entfernt. Im Nachhinein habe sich der Schaden am Auto herausgestellt. Die Unbekannte war circa 1,40 Meter groß, schlank, blond und fuhr ein Mountainbike. Die Polizei bittet die Eltern, unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken Kontakt aufzunehmen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell