Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Mit Fahrrad parkendes Auto gestreift

Heiden (ots)

Unfallzeit: 01.10.2022, 09:40 Uhr;

Unfallort: Heiden, Rekener Straße

Ein Radfahrer hat am Samstag in Heiden ein parkendes Auto gestreift und sich anschließend entfernt. Der Unbekannte hatte gegen 09.40 Uhr den Kreisverkehr Bahnhofstraße / Rekener Straße / Velener Straße / Borkener Straße befahren und diesen in Richtung Bahnhofstraße verlassen. Das angefahrene Auto parkte vor einem Geschäft, und der Unbekannte wollte nach Zeugenangaben zwischen dem Pkw und einem Blumenbeet durchfahren. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Die Polizei bittet diesen sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell