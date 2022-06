POL-EU: Geldautomaten gesprengt

Euskirchen, Jülicher Ring (ots) - Am Samstagmorgen wurde in Euskirchen eine junge Frau von einem 37-jährigen Fahrzeugführer nach dem Weg gefragt. Dabei bemerkte sie, dass er exhibitionistische Handlungen an sich vornahm und informierte sofort die Polizei. Diese kontrollierte den Fahrzeugführer und stellte neben dieser Straftat noch fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss das Fahrzeug geführt hat. Außerdem war er ...

