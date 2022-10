Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Firmenräume eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatzeit: zwischen 30.09.2022, 18:30 Uhr, und 03.10.2022, 17:30 Uhr; Tatort: Bocholt, Ewaldstraße

Mit Gewalt sind Unbekannte am Wochenende in eine Firma in Bocholt eingedrungen. Um in die Räumlichkeiten an der Ewaldstraße zu kommen, hatten die Täter eine Tür aufgehebelt. Im Inneren machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Auf dem Außengelände brachen sie einen dort stehenden Wagen auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher eine geringe Menge Bargeld und eine Schaufel. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

