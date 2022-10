Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Achim. Am Donnerstag, zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus, das sich in der Straße Am Werder nahe des Inselweges befindet. Die bisher unbekannten Täter gelangten durch ein Badezimmerfenster, das sich im rückwärtigen Bereich des Grundstückes befand, in die Innenräume. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Innenräume und entwendeten mitunter Schmuck. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Achim. Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Embser Landstraße (L 167) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 57 Jahre alte Frau schwer verletzt wurde. Ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer war im Kreisverkehr Embser Landstraße/Am Freibad/Schwalbenstraße unterwegs. Als er in Richtung Embsen aus dem Kreisverkehr ausfuhr, bemerkte er ersten Informationen zufolge die 57-Jährige zu spät, die gerade den Fußgängerweg bei der Ausfahrt überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 57-Jährige schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden lässt sich auf 1.000 EUR beziffern.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Verden. Am Donnerstagnachmittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Eitzer Straße (L 160) leicht verletzt. Ein 62 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr von der Ausfahrt eines Grundstückes auf die Eitzer Straße ein. Ersten Informationen zufolge bemerkte er dabei einen 36-jährigen Radfahrer zu spät, der den Radweg der Eitzer Straße in Richtung Luttum befuhr. Der Radfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Der Sachschaden beläuft sich auf über 2.000 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ++

Schwanewede. Am Donnerstagvormittag ereignete sich auf der Straße Heidkamp (L 134) ein Verkehrsunfall. Dabei wurde zwar niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich jedoch auf 14.000 EUR.

Die 27-jährige Fahrerin eines Kia fuhr von einem Parkplatz, der nahe des Pastor-Heddenhausen-Weges liegt, nach links in Richtung Blumenthaler Straße ein. Ersten Informationen zufolge bemerkte sie dabei einen von links kommenden VW zu spät, der von einer 55-Jährigen gefahren wurde.

Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß, wobei nach derzeitigem Stand niemand verletzt wurde. Der Sachschaden lässt sich auf 14.000 EUR beziffern. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

