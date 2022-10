Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unbekannte brechen in Wohnung ein ++ BMW-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ In Wohnhaus eingebrochen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte brechen in Wohnung ein ++

Verden. Zwischen Sonntagmorgen und Mittwochnachmittag kam es zum Einbruch in die Wohnung eines Wohn- und Geschäftshauses, welches in der Georgstraße liegt. Ersten Informationen zufolge gelangten die bisher unbekannten Täter auf den Balkon der Wohnung im zweiten Obergeschoss und stiegen im weiteren Verlauf durch die Balkontür in die Wohnung ein. Im Anschluss betraten die Täter die Wohnung. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand nichts. Abschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Ottersberg. Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Quelkhorner Landstraße - nahe der Straße An den Fuhren - ein. Um in das Wohnhaus zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam eine Terrassentür. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Innenräume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Einbruch in VW - kein Diebesgut ++

Dörverden. Am Mittwoch, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in einen VW Sharan ein, der in der Straße Lohhofsweg abgestellt war. Ersten Informationen zufolge zerstörten die Täter ein Seitenfenster des VW. Ersten Informationen zufolge wurde jedoch nichts gestohlen. Nahe des Sharans soll zeitweise ein silberner Pkw gehalten haben, dessen Fahrer bzw. Fahrerin bisher unbekannt ist. Hinweise auf den silbernen Pkw, zu den bisher unbekannten Tätern oder zum Geschehen nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen.

++ BMW-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Blender. Am Mittwoch, gegen 07:00 Uhr, ereignete sich auf der Blender Hauptstraße (L 202) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 25-Jährige schwer verletzt wurde. Die 25 Jahre alte Fahrerin eines BMW war in Richtung der Straße In der Marsch (L 203) unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort stieß sie zunächst mit einem Baum zusammen und kam im weiteren Verlauf auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Nach derzeitigem Stand wurde die 25-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 EUR.

++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ++

Achim. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Obernstraße (L 158) unweit der Brückenstraße ein Verkehrsunfall. Verletzt wurde zwar niemand, der Sachschaden beläuft sich auf über 15.000 EUR. Die 81 Jahre alte Fahrerin eines Ford war auf der L 158 in Richtung Baden unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihren Ford. Dabei touchierte sie zunächst einen Baum und stieß anschließend mit dem Mercedes eines 66-Jährigen und einem weiteren Baum zusammen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann auf über 15.000 EUR beziffert werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ In Wohnhaus eingebrochen ++

Worpswede. Am Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus in der Mevenstedter Straße, welches dort nahe der Möwenstraße liegt. Die Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Hauses. Dort öffneten die Täter gewaltsam eine Kellertür und drangen in das Wohnhaus ein. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Innenräume des Wohnhauses und entwendeten Schmuck. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070.

