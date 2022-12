Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: weiterer Einbruchsversuch in Höfingen

Ludwigsburg (ots)

Auf ein Architektenbüro in der Röntgenstraße in Höfingen hatten es ein noch unbekannter Täter zwischen Freitag 12.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr abgesehen. Der Unbekannte versuchte eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes aufzubrechen. Die Tür hielt dem Versuch jedoch stand, so dass sich der Täter aus dem Staub machte, ohne in das Gebäude gelangt zu sein. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Vermutlich steht diese Tat in Zusammenhang mit einem Einbruch in der Liebigstraße (siehe Pressemitteilung vom 19.12.2022, 10.25 Uhr). Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

