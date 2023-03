Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell-Rüblingen: Holz von Waldweg gestohlen

Unbekannte entwendeten in den letzten Tagen fünf Raummeter Holz in Kupferzell-Rüblingen. Der oder die Täter transportierten die Buchen-, Ahorn- und Weidestämme, die im Gewann Mittelholz auf einem Waldweg gelagert waren zwischen Mittwoch, den 22.03.2023 gegen 10 Uhr, und vergangenem Dienstag gegen 10 Uhr vermutlich mit einem Holzrückewagen ab. Das Holz hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Öhringen: Zulassungsbescheinigung und Handy aus Pkws entwendet

Unbekannte machten sich in der Nacht auf Mittwoch an zwei Pkws in Öhringen zu schaffen und entwendeten daraus eine Zulassungsbescheinigung sowie ein Handy. Ein Pkw wurde am Dienstag gegen 18 Uhr im Nußbaumweg abgestellt, als die Besitzer am Mittwoch gegen 9 Uhr zum Fahrzeug kamen, bemerkten sie das Fehlen des Dokuments. In einem weiteren Fall stahlen die Täter zwischen Dienstag gegen 15.30 Uhr und Mittwoch gegen 6 Uhr ein Mobiltelefon aus einem Auto, das in der Straße "Am Bahndamm" geparkt war. Aufbruchspuren waren an den Fahrzeugen nicht ersichtlich. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten oder Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Brand auf Balkon

Vermutlich aufgrund einer Zigarette geriet am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr in Öhringen eine Sonnenliege auf einem Balkon in der Straße "Am Römerbad" in Brand. Die 55-jährige Bewohnerin der Wohnung konnte die Flammen, die auch die Balkonbrüstung beschädigten, mit Wasser aus der Küche löschen. An der Fassade des Gebäudes entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die Feuerwehren Öhringen und Bretzfeld waren mit 22 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Dörzbach: Mit Rettungshubschrauber nach Unfall in Klinik

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitt die 52-jährige Fahrerin eines Mini Coopers schwere Verletzungen. Die Frau war gegen 15.20 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Dörzbach in Richtung Hohebach unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw frontal gegen einen Baumstumpf. Vermutlich war sie bei der Kollision nicht angeschnallt. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Aufgrund von Zeugenhinweisen und Alkoholdosen im Fußraum des Pkws könnte die Frau unter Alkoholeinfluss gestanden haben, weshalb ihr im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an. Am Mini entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro.

