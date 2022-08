POL-NOM: Beim Angeln den Rucksack entwendet

Uslar (ots) - Uslar-Volpriehausen (ke), Schachtstraße, 22.07.2022, 10:00 Uhr Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer beschädigte, beim Ausparken in den öffentlichen Verkehr, den am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten, grauen VW Golf Cabriolet des 34-jährigen Seniorenheim-Besuchers aus Detmold und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Uslar, Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

