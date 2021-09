Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Nach Einstieg in Büro - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Bonn (ots)

In Zeitraum von wenigen Minuten stieg am 16.09.2021 ein noch unbekannter Täter auf der Beethovenallee in Bad Godesberg in ein Erdgeschossbüro ein: Nachdem eine Mitarbeiterin das betroffene Fenster gegen 06:30 Uhr zum Lüften geöffnet hatte, nahm sie etwa 5 Minuten später verdächtige Geräusche aus dem Bürobereich wahr und erkannte einen ihr unbekannten Mann, der offensichtlich durch das geöffnete Fenster in das Büro eingestiegen war. Nachdem sie die Person angesprochen hatte, flüchtete diese über den wahrscheinlichen Einstiegsweg aus dem Objekt Richtung des Haltestellenbereiches "Herz-Jesu-Kirche".

Nach den bisherigen Feststellungen hat der Beobachtete neben einer auf einem Tisch abgestellten Handtasche mit diversen persönlichen Gegenständen auch ein Computer-Laptop aus dem Bürobereich entwendet.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des beobachteten Tatverdächtigen, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale bekannt sind:

ca. 25 Jahre alt etwa 180cm groß schlanke Statur kurzes, gelocktes Haar auffallend blass kein Bart keine Brille trug u.a. eine schwarze Lederjacke

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

