Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 80-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zwei Verletzte und rund 7.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 14:20 in der Stammheimer Straße ereignete. Ein 84-Jähriger fuhr dort mit seiner Mercedes A-Klasse aus Stammheim kommend in Richtung Bahnhof Kornwestheim. Als er sein Fahrzeug auf einem der linksseitig befindlichen Parkplätzen abstellen wollte, verwechselte der Senior mutmaßlich Gas- und Bremspedal. Der Mercedes beschleunigte daher stark, fuhr über den Parkplatz auf den Bürgersteig und dort eine Treppe hinunter. Der 84-Jährige steuerte den Pkw zurück auf die Stammheimer Straße, wo er eine 80-jährige Fußgängerin erfasste, die auf Höhe der Salamanderstraße gerade die Stammheimer Straße überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube des Mercedes aufgeladen und von dort in Fahrtrichtung abgeworfen. Die A-Klasse kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Straßenlaterne und blieb dort stark beschädigt Stehen. Die 80-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 84-jährige Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro, das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. Der Schaden an der Straßenlaterne beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

