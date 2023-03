Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfall mit 70.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich kurz nach 14.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Landesstraßen 1140 und 1141 bei Schwieberdingen ein Unfall mit zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen und einem Sachschaden von rund 70.000 Euro. Ein 24 Jahre alter Mercedes-Lenker war gemeinsam mit einem 25-jährigen Beifahrer auf der L 1141 aus Richtung der Bundesstraße 10 kommend unterwegs. An der Kreuzung mit der L 1140 wollte er nach links in Richtung Schwieberdingen abbiegen. Vermutlich nahm er an, dass er als Linksabbieger Grün habe und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Tatsächlich dürfte die für ihn geltenden Ampel jedoch Rot gezeigt haben und der 24-Jährige hatte stattdessen auf die Ampel für die Geradeausspur geachtet. In der Folge kollidierte er mit dem VW eines 35-Jährigen, der aus Richtung Markgröningen kam und bei Grün gefahren sein dürfte. Der Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahmen mussten beide Landessstraße im Kreuzungsbereich teilweise voll gesperrt werden. Gegen 15.50 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen vor Ort beendet und der Verkehr konnte wieder unbeeinträchtigt fließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell