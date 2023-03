POL-LB: Renningen: Zeugen zu Farbschmierereien gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag ist es gegen 10:00 Uhr in der Bismarkstraße in Leonberg zu einem Unfall gekommen. Ein 77-Jähriger war mit seinem Peugeot auf der Bismarkstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten BMW am linken Kotflügel. Durch den Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 7.000 Euro an beiden ...

mehr