Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auflage nicht erfüllt - Bundespolizei verhaftet 21-Jährigen

Dortmund - Hamm (ots)

Am Samstagabend (16. Juli) kontrollierten Bundespolizisten am Flughafen Dortmund einen 21-Jährigen. Der Mann hatte gegen eine gerichtlich angeordnete Auflage verstoßen, weshalb er nun für vier Wochen in die Jugendarrestanstalt muss.

Gegen 18:15 Uhr wurde der Deutsche bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Kattowitz/ Polen am Dortmunder Flughafen vorstellig. Bei der Überprüfung kam ein Haftbefehl zum Vorschein.

Das Amtsgericht Münster hatte den Mann aus Hamm wegen gefährlicher Körperverletzung im Dezember 2021 verurteilt. Teil der Strafe war unter anderem die Erfüllung richterlicher Auflagen. Diese hatte der Verurteilte jedoch nicht erfüllt. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei brachten den Deutschen für einen Dauerarrest von vier Wochen in eine Jugendarrestanstalt.

