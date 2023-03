Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfall zwischen zwei LKW hat 80.000 Euro Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, war ein 65 Jahre alter LKW-Lenker am Montag gegen 20.00 Uhr in der Westrandstraße in Kornwestheim in einen Unfall verwickelt. Der Mann befuhr mit seiner Sattelzugmaschine, an der ein Anhänger ohne Aufbau hing, die Westrandstrandstraße, während ihm ein 52 Jahre alter LKW-Lenker entgegenkam. Mutmaßlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit scherte der Anhänger im Verlauf der Fahrt nach links aus und prallte gegen das Führerhaus, in dem der 52-Jährige saß. Dieser hatte Glück im Unglück, da das Führerhaus massiv beschädigt wurde, der Fahrer jedoch unverletzt blieb. Durch den Aufprall wurde der Anhänger nach rechts abgewiesen, kam von der Fahrbahn ab und stieß im weiteren Verlauf gegen einen Baum, der ebenfalls erheblich beschädigt wurde. Der Sattelzug blieb letztlich quer zur Fahrbahn stehen. Der LKW des 52-Jährigen und der Anhänger des 65-Jährigen waren hierauf nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sattelzugmaschine blieb fahrbereit. Die Einsatzmaßnahmen am Unfallort dauerten bis gegen 00.30 Uhr an, anschließend war die Westrandstraße wieder ohne Einschränkungen befahrbar. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

