POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Diebstahl von Kupferfallrohren gesucht

Papenburg (ots) - Von Mittwoch 11.00 Uhr bis Donnerstag 11.00 Uhr kam es in der Straße Hauptkanal links zu einem versuchten Einbruch. Die bislang unbekannten Täter versuchten dabei gewaltsam in ein Restaurant einzudringen, was jedoch misslang. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

